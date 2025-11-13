AKP’li Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nu toplantıları gerçekleştiriliyor. Komisyonda damga vuran bir olay yaşandı. Yandaş kalem Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında olayı köşesine taşıdı.

SELVİ: CNN TÜRK’ÜN HABER ALMA HAKKI ENGELLENİYOR

Selvi, iktidara yakın CNN Türk’ün komisyonu takip edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Selvi, 3 yıldır izin verilmediğini aktarırken, “CNN Türk’ün haber alma hakkı engelleniyor” dedi.

CNN Türk’ün Meclis’e akredite olduğunu söyleyen Selvi, “Ama söz konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri izlemek olunca buna izin verilmiyor” ifadelerini kullandı. Tüm uğraşların sonuçsuz kalmasından yakınan Selvi, “Tüm basın mensupları salondayken CNN Türk muhabirlerinden Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu terk etmeleri isteniyor. Bu hoş bir durum değil. Meclis’te sadece Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan bu sorunun çözüleceğine inanıyorum” şeklinde ifade etti.

KURTULMUŞ DA RAHATSIZ OLUR

Numan Kurtulmuş’un da özgürlükçü biri olduğunu söyleyen Selvi, “Bu tür uygulamaları tasvip eden birisi değildir. Tam aksine rahatsız olur” dedi.

KILIÇDAROĞLU HATIRLATMASI

Selvi geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CNN Türk’e ambargo uyguladığını hatırlatırken, “Kemal Kılıçdaroğlu devrildikten sonra kendi mahallesinden linçe maruz kaldı. Kılıçdaroğlu’nun hukukunu ambargo koyduğu CNN Türk savundu. Dünya üç günlük değil. Peki dünyanın en saygın TV kanallarından biri olan CNN Türk’e bu ambargonun nedeni ne? Bunun sorumlusu kim? Bu soruların cevabı bekleniyor” ifadelerini kullandı.