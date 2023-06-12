Yandaş gazete asgari ücret zammını açıkladı. Hem de kuruşu kuruşuna yazdılar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın günü toplanıyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak.

AKP iktidarına en yakın yayın organı olan Sabah gazetesinde bugün yer alan haberde yarın toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde masadaki "en net zamlı asgari ücret rakamı" açıklandı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, yeni asgari ücrette yüzde 30'luk zammı ön plana çıkarıyor. Bu oranda bir zam yapılması durumunda net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira, işverene maliyet 15 bin 286 lira) olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret artışı, işverenlerden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. Sadece İş Kanunu kapsamında olanlara değil, deniz-basın iş kanunları ile Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilere de ödenecek ücret asgari ücretin altında olamıyor.

Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan yarın toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde bugün bir açıklama yapan işveren sendikası temsilcisi Özgür Burak Akkol, bayramdan önce yeni asgari ücretin belirlenmesini umduklarını söylerken TL'deki düzenli değer kaybına rağmen "Başka para birimi üzerinden hesap yapılmamalı. İstihdamı sorun haline getirmeyecek, sürdürülebilir bir asgari ücret belirlemek istiyoruz" dedi.

Türk Lirası'nın değer kaybetmesine rağmen asgari ücrete yapılacak zammın 'başka para birimi üzerinden hesaplanmaması gerektiğini' söyleyen Akkol, enflasyonun "düşüş trendinde" olduğunu savunurken "Buna rağmen ara zam olmasın diye bir düşüncemiz yok" dedi.