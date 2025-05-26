Yandaş gazete Şimşek'i hedef tahtasına oturttu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yaşanan sorunlar nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanılığı koltuğuna oturtulan Mehmet Şimşek, politikaları ile iktidar kanadındaki medyanın hedefi haline geldi.

Bakan Şimşek'in koltuğuna gelir gelmez uygulamaya başladığı 'reformlar' ile hem takdir kazandı hem de eleştirilerin odağı haline geldi. Şimşek'in uygulamaları ekonomideki sorunları daha da derinleştirmesi iktidar yanlısı medyanın dahi tepkisini çekti.

ŞİMŞEK POLİTİKALARI MANŞETTEN HEDEF ALINDI

Yandaş medya olarak bilinen Yeni Şafak gazetesi, 25-26 Mayıs gazete manşetlerine ekonomideki sorunları taşıdı.

25 Mayıs'ta gazete "İş dünyasında faiz isyanı" manşeti ile çıkarken 26 Mayıs'ta "Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor" başlığı ile haber yapılması dikkat çekti.

Söz konusu haberlerde "Ekonomi politikasında iki yıl önce yaşanan keskin makas değişimi, Türkiye'yi yüksek faiz sarmalına çekti. İş dünyasının bir numaralı sorunu haline gelen yüksek faiz yükü ve finansman sıkıntısı nedeniyle üretim düştü, sanayide çarklar durma noktasına geldi" ifadeleri kullanıldı.

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