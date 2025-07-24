Yandaş geri adım atmadı! Genel Başkan yalanlamıştı…

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi dünkü köşe yazısında CHP’nın yeni açılım süreci için Meclis’teki komisyona katılım şartı olarak İmamoğlu’nu belirteceğini öne sürmüştü. Yandaş’ın iddiasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ise yalanlama gelmişti. Fakat yandaş Selvi, geri adım atmadı. Selvi, Meclis Komisyonu masasında oturmak için İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için şart koyduğunu bugünkü yazısında da yineledi.

SELVİ, CHP’NİN ‘İMAMOĞLU’ ŞARTINI YAZDI

AKP iktidarına yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi, CHP'nin İmralı Süreci'nde Meclis Komisyonu masasında oturmak için İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için şart koyduğunu öne sürdü.

ÖZEL, SELVİ’Yİ YALANLADI

Özgür Özel, dün Selvi'nin iddiasını yalanlamıştı. Özel, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli. Ama komisyona girmek böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı. Özel, İmralı Süreci'nin Meclis'te ele alınması gerektiğini söylen ilk CHP olduğunu ifade etse de Selvi'ye yanıt yetmedi.

GERİ ADIM ATMADI

Selvi, bugün ise sözünden geri adım atmadı. Yandaş Selvi iddiasını yineleyerek, CHP’nin önerilerini “Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını sağlayacak olan hukuki düzenlemeler yapılsın. İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının yargılanmasına yeni bir hukuki çerçeve oluşturulsun. Belediyelere kayyum atanmasına son verecek yasal düzenlemeler yapılsın” şeklinde paylaştı.