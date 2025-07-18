Yandaş kalem 2 siyasi lideri topa tuttu!

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mısır darbesi benzetmesinden ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Erdoğan'a 'mezhebin geniş' çıkışından rahatsız oldu. Selvi, “Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarette yarışıyorlar” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DARBE BENZETMESİ YANDAŞI RAHATSIZ ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Erdoğan’a “O gün ‘Darbe yaptı’ dediğinin, ‘diktatör’ dediğinin elini sıkmaya bugün koşarak gidenler, size söylüyorum. Biz Mısır’daki meydanlara bakınca darbe görmeyiz. Zulme direnen, baskıya direnen, Mısırlıları görürüz. Siz unuttunuz ama Esma’yı biz unutmadık” sözleri yandaş kalem Abdulkadir Selvi’yi rahatsız etti. Selvi, “Ancak son dönemlerde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İktidara tepki gösterebilirsin. Ama meşru dairede muhalefet yaparken darbe çağrısı yapmanın ne anlamı var?” dedi.

YANDAŞ DERVİŞOĞLU'NA DA VURDU

Ayrıca Özel’in Erdoğan’a, “Erdoğan belli bir yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, yönetme yeteneğini kaybetmiş” sözlerini ise “Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarette yarışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Erdoğan’a, “İyi dinle efendi! Senin namusun ve şerefin üzerine ettiğin yemini defalarca, aymazca çiğneyecek kadar mezhebin geniş olabilir” sözlerini ise topa tuttu. Selvi, “Mezhep genişliği ne demek? Ayıp ayıp... Muhalefet yapmak bu değil” dedi.