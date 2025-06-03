Yandaş kalem Abdulkadir Selvi köşesinde rüyasını anlattı! İşi neyse düşü o...

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken, iktidara yakın medya iddialar ile peş peşe vurmaya devam ediyor. Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, 'CHP rüyalarını' köşesinde taşıdı. Selvi, “Bir habere göre Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurmak için harekete geçmiş. Hatta Ankara’da bir genel merkez binası kiralamışlar” dedi. Selvi ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddialarına “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” söylentisini iddia etti.

KURULTAY DAVASI AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Dün ise iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE KILIÇDAROĞLU ‘MAĞDUR’ SIFATIYLA YER ALACAK

İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla yer alırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak gösterildi.

SELVİ SENARYOLARINI PEŞ PEŞE SIRALADI

Davadan çıkan sonuçta ‘mutlak butlan’ olursa Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geçecek. Dün ise Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi durumunda mahkeme 7 isim arasından Genel Başkanı seçecek. Yandaş kalem Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında CHP senaryolarını peş peşe sıraladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİ KURACAĞINI İDDİA ETTİ

Selvi, kulağına gelen bir haber olduğunu söyleyerek, “Bir habere göre Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurmak için harekete geçmiş. Hatta Ankara’da bir genel merkez binası kiralamışlar” iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU MÜCADELE EDECEKMİŞ

Mahkemeden bir "mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi beklendiğini öne süren Selvi, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ilk iş olarak yolsuzluklara karşı savaş açacaklarını iddia etti. Selvi, Kılıçdaroğlu senaryosuna şu cümlelerle devam etti:

“Yolsuzluklara bulaşanları temizleyeceğiz” diyorlar. Kılıçdaroğlu partiyi 13 yıl yönetti ama yolsuzluklar konusunda müsamaha göstermedi. Yolsuzluklara bulaştığı iddia edilenlerin arkasında durmadı. Kılıçdaroğlu’nun da “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediği söyleniyor.”