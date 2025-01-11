Yandaş kanalda bebek katili Öcalan'a övgüler yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

TGRT'nin Medya Kritik isimli programında TGRT Ankara haber temsilcisi bebek katili Öcalan'a övgüler yağdırdı. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.

Televizyon kanalında bir skandal yaşandı. TGRT’de yayınlanan Tuna Öztunç sunumuyla Medya Kritik isimli programa Şamil Tayyar, Nazif Okumuş, Cem Küçük, Fatih Atik konuk oldu. Programda TGRT haber Ankara temsilcisi Fatih Atik bebek katili Öcalan’ı öven sözlerde bulundu. Atik, Öcalan’ı Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmeleri çok iyi analiz eden bir isim olarak unutmamamız lazım diyerek skandal bir ifadede bulundu. Bu durum hiç gecikmeden sosyal medyada tepki aldı.

Fatih Atik şu ifadelere yer verdi: “Ben önce aldığım bilgilerle en az bir yıllık hazırlık süreci ve belli mutabakatlar oluşturulmuş ve Öcalanında bu süreçleri Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeleri çok iyi analiz eden bir isim olduğunu da unutmamak lazım. O noktadan bakıldığında önceden hazırlanmış ve şu anda pişirilmiş bir yemek meclis zeminine getirildi ve hatta şu var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclisin çok bir anlamı yok ama meclis usulen tüm partilerin katılımıyla sürece destek verilmesi için oraya getirildi diye düşünebiliriz.”

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