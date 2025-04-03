Yandaş medya 'boykot tutmadı' dedi! Ünlü ekonomist gerçeği açıkladı

Yandaş medyada yer alan haberlere göre, 2 Nisan tarihinde, yani boykotun olduğu günde, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan haberde, 2 Nisan çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart tarihinde 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

İddiaya göre, 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

"BKM'DEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA VE PAYLAŞIM YOK"

Gazeteci Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan'daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış! haberlerinin kaynağının, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırıldığını, ancak bu verilerle ilgili herhangi bir yerde açıklama ve paylaşım olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirten Aktaş, “BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok. Zaten BKM'nin web sayfasına giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir. Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı” dedi.

Aktaş, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi,

“2 Nisan'daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış!

Peki...

Bu görüş neye dayandırılıyor?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine.

Yani resmi verilere...

O zaman soralım:

- BKM'nin web sayfasında herhangi bir açıklama var mı, yok!

- BKM günlük açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor.

- BKM haftalık açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor.

- BKM hangi periyotta açıklama yapıyor, aylık; peki son veri hangi aya ait, şubat.”

2 Nisan'daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış!

Peki...

Bu görüş neye dayandırılıyor?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine.

Yani resmi verilere...

O zaman soralım:

- BKM'nin web sayfasında herhangi bir açıklama var mı, yok!

- BKM günlük açıklama yapıyor mu,… — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) April 3, 2025

“Bankalararası Kart Merkezi yetkililerine sordum.

BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok.

Zaten BKM'nin web sayfasına giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir.

Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı.

Peki Anadolu Ajansı bu hesaplamayı hangi verileri esas alarak yaptı?

Ya da ortada bir hesaplama falan yok mu?”