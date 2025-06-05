Yandaş yazar soruşturma başlatılan Özgür Özel'e öyle bir imada bulundu ki!

Gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatılması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel hakkında soruşturma!

Şener yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e 'cezai ehliyet' göndermesi yaparak şunları söyledi:

Özgür Özel’den Başsavcı Akın Gürlek’e:

“Akın sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim darmadağın ederim aklını başına topla"

“Tepemin tasını attırma dağılmamak üzere toplanırız”

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Soruşturma açılmış ama önce bu konumda olup bu lafları edenin “cezai ehliyeti” var… pic.twitter.com/gxAeTynYc9 — Nedim Şener ???????? (@nedimsener2010) June 4, 2025

Özgür Özel’den Başsavcı Akın Gürlek’e: “Akın sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim darmadağın ederim aklını başına topla" “Tepemin tasını attırma dağılmamak üzere toplanırız” Soruşturma açılmış ama önce bu konumda olup bu lafları edenin “cezai ehliyeti” var mı ona bakmak lazım…