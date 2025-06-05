Özgür Özel hakkında soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Özel’in bugün gerçekleştirilen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı “Yargı Görevi Yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı Alenen Hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Özgür Özel miting meydanında 'sende olmayanları gör' diyerek sıraladı. 'Ey Erdoğan'Özgür Özel miting meydanında 'sende olmayanları gör' diyerek sıraladı. 'Ey Erdoğan'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan re'sen soruşturmaya ilişkin "Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır" ifadelerini kullanarak Özel'in sözlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Özgür Özel'den AKP'ye salvolar! Seçmenlere seslendiÖzgür Özel'den AKP'ye salvolar! Seçmenlere seslendi

Son Haberler
ABD’den Gazze’de ateşkese veto! Skandal karara tepki yağıyor
ABD’den Gazze’de ateşkese veto! Skandal karara tepki yağıyor
Transfer görüşmeleri başladı: Messi-Ronaldo rekabeti yeniden başlayacak
Transfer görüşmeleri başladı: Messi-Ronaldo rekabeti yeniden başlayacak
Ronaldo, Almanya’yı saf dışı bıraktı: Portekiz finalde
Ronaldo, Almanya’yı saf dışı bıraktı: Portekiz finalde
Özgür Özel hakkında soruşturma!
Özgür Özel hakkında soruşturma!
Emeklinin ve Asgari Ücretlinin Alım Gücü Eriyor: Gerçek Enflasyonla Yüzleşmek
Emeklinin ve Asgari Ücretlinin Alım Gücü Eriyor: Gerçek Enflasyonla Yüzleşmek