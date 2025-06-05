Özgür Özel hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Özel’in bugün gerçekleştirilen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı “Yargı Görevi Yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı Alenen Hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Özgür Özel miting meydanında 'sende olmayanları gör' diyerek sıraladı. 'Ey Erdoğan'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargıya Tehdit, Hukuk Devletine Açık Saldırıdır



CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.



Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 4, 2025

Sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan re'sen soruşturmaya ilişkin "Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır" ifadelerini kullanarak Özel'in sözlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

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