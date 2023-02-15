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Türkiye Tek Yürek yayınında yandaşların amiral gemisinden dişinin kovuğuna gitmeyecek bağış

Türkiye Tek Yürek ortak yayınında Turkuvaz Medya'nın yaptığı bağış miktarı dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 21:21
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Yandaşların amiral gemisinden Türkiye Tek Yürek yayınında dişinin kovuğuna gitmeyecek bağış

Türkiye Tek Yürek yayınında yandaşların amiral gemisinden dişinin kovuğuna gitmeyecek bağış
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için birçok televizyon kanalı ortak yayın yapıyor. 

Depremzedelere destek için yapılan yayında, birçok kurumun yaptıkları bağış miktarı milyar liraları bulurken, "yandaşların amiral gemisi" olan Turkuvaz Medya grubunun 700 milyon lira bağışlaması dikkat çekti.

ATV, ATV Avrupa Yeni Asır TV, Radyo Turkuvaz, Romantik Radyo, Sabah, Takvim, Yeni Asır ve Fotomaç gibi birçok medya kuruluşuyla, kamu bankaları ile kurum ve kuruluşlardan reklam yağdırılan Turkuvaz Medya'nın yaptığı bağış tepki çekti.

Türkiye Tek Yürek adıyla bugün 20.00'de başlayan atv, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de yayınlanıyor.

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