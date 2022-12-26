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Anneler babalar dikkat! Mavi Balina kadar tehlikeli bir oyun çocukları tehdit ediyor

İki yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun geliştirildi. Uzmanlar yeni oyundaki tehlikeyi açıklayarak tüm ebeveynleri uyardı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:21
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Yandere Simulator oyununa dikkat. Uzmanlar oyunun çocukları cinayete teşvik ettiğini söyledi

Anneler babalar dikkat! Mavi Balina kadar tehlikeli bir oyun çocukları tehdit ediyor
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Yandere Simulator isimli bir oyunun dünya çapında çocuklar için yeni bir sorun teşkil ettiği ortaya çıktı. 

İlk etapta oyunun ismi bile çocukları etkileyecek şekilde seçildi. Yandere'nin kelime anlamı olan 'saplantılı aşık' bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

Öldürme seçeneğinin seçilmediği zamanlarda ise oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi dikkat çeken yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi yer alıyor.

Oyunda tuvalette, havuzda veya spor salonunda gerçekleştirilen cinayet serisiyle ödül olarak kazanılan ise 'itibar' olarak yorumlandı. ABD Kaliforniya'dan 1988 doğumlu oyun geliştiricisi Alexander Mahan tarafından internete çıkarılan oyun Amerikan yargı makamları tarafından da sık sık uyarılara sebep oldu. Mersin'de 30 Kasım'da bir okul tuvaletinde bir kız öğrenciyi öldüren E.D.'nin oyundan etkilenmiş olabileceği söylenmişti.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, psikolog Armağan Samancı tehlikeyi şu şekilde açıkladı:

Bu tarz oyunlarda 'Kazanmak için ne yaparsanız yapın mubahtır' denilerek geleneksel toplumumuzun özündeki 'iyi birey yetiştirme' anlayışı yok ediliyor. Bu da saldırganlık eğilimi olan bireyleri tetikleyerek istenmeyen sonuçlara yol açıyor. Sanal dünyanın kontrolü çok zor bir dünya. Ancak gerçek hayat gibi kanun ve yönetmeliğe uygun olması gerekir.

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