Yangın bağ evini küle çevirdi

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gökyer mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir bağ evinde henüz kaynağı keşfedilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde oldukça büyük bir maddi hasar çıktı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.