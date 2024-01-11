Yangın çatıyı kullanılamaz hale getirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Yunusemre Mahallesi 6440 Sokak’ta iki katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevler, kısa sürede tüm çatıyı kapladı.

Korku ve paniğe neden olan yangının büyüdüğünü gören mahalle sakinleri, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu çatıyı kaplayan yangını kontrol altına alarak, binanın diğer bölümlerine ulaşmadan yangını söndürdü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.