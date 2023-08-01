Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gecekonduda yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken sokağa dökülen mahalleli olan biteni meraklı gözlerle izledi.

KAYNAK: İHA
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü

Olay, Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre gecekondunun çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

aw947389-02.jpg

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaptığı incelemede duman ve alevle rastlamadı.

aw947389-03.jpg

Öte yandan itfaiye araçlarının siren seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Meraklı gözlerle itfaiye ekiplerini izleyen vatandaşlar daha sonra evlerine geçti.

aw947389-04.jpg

İlgili Haberler
13 katlı binanın 5’inci katında çıkan yangın korkuttu
13 katlı binanın 5’inci katında çıkan yangın korkuttu
Bursa'da 5 katlı binanın çatısında yangın
Bursa'da 5 katlı binanın çatısında yangın
Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla Menteşe'de orman yangını
Muğla Menteşe'de orman yangını
Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı Yaşam
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Esenyurt'ta emniyet denetimleri devam ediyor Yaşam
Esenyurt'ta emniyet denetimleri devam ediyor
Motorine ve benzine zam Ekonomi
Motorine ve benzine zam
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği takvim belli oldu Ekonomi
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği takvim belli oldu
Sevgilisinden ayrıldı, komaya girdi Yaşam
Sevgilisinden ayrıldı, komaya girdi
Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti Dünya
Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti