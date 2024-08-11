Keban ilçesinin Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz sebebi tespit edilemeyen bir sebeple nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, gece boyunca özverili çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür etti.

Köy sakinleri, ekiplere karpuz ikramında bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.