Yangın kontrolden çıktı! Acil durum ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangın kontrolden çıktı! Acil durum ilan edildi

ABD'de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti.

ABD'nin New York eyaletinde çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği açıklandı.

ABD'de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını kaydeden Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.

Vali Hochul, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil, eyalet fonlarıyla yürüttüklerini söyledi.

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