Yangın oto tamirhaneyi kül etti! 200 bin TL...

Güngören Tozkoparan Mahallesi Eski Londra Asfaltı'nda bulunan bir oto tamirhanesinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dükkanın elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçrarken, dükkan sahibi Hasan Gökhan, durumu kahvaltı yaptığı esnada fark etti. Gökhan'ın, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

"200 BİN LİRAYA YAKIN ZARARIM VAR"

Dükkan sahibi Hasan Gökhan, “Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum. Aşağıda otururken dumanı fark ettik. Baktık yangın çıkıyor, itfaiyeyi aradık. 200 bin liraya yakın zararım var” şeklinde konuştu.

Yangında tamirhanede büyük hasar oluştu.