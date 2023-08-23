Yangın söndürmeye gittiler alevlerin arasında kaldılar

Yangınların 1. gününü doldurduğu Çanakkale orman yangınında halen söndürme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre yangına 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 328 araç ve iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Yangına müdahale eden 240 arazöz’den bir tanesi, rüzgârın aniden yön değiştirmesi sonucunda yangınların tam ortasında mahsur kaldı.

O anlar arazöz ekipleri tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ekip üyelerinden birisinin kayıt altına aldığı videoda, ekiplerin yangınların ortasında kalmasına rağmen oldukça soğukkanlı olmaları takdir topladı.

ORMANIN KAHRAMANLARI

Alevlerin ortasında mahsur kalan yangın söndürme ekibinin öncelikle kendileri olmak üzere tankeri de ateşten koruması saniye saniye kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, bu videoyu şahsi sosyal medya hesabından paylaşıp:

“Bazı kahramanlar iyi ki varlar...

Şiddetli rüzgârın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi.

Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgâr ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.

Ayağınıza taş değmesin” yorumlarını “Ormanın kahramanları” etiketi ile paylaştı.