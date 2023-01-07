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Kovayla yangına müdahale ettiler araçları yandı 

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşısı (TOPÇA) içerisinde bulunan bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Yangına su taşıyarak müdahale eden kardeşler ile bir askerin aracı da hasar gördü.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:35
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Yangına müdahale ettiler araçları yandı 

Kovayla yangına müdahale ettiler araçları yandı 
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İHA'nın haberine göre, yangın, Erenler ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Toptancılar Çarşısı içerisinde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören Özgür ve Özkan Kaya isimli iki kardeş araçlarını durdurarak yangına müdahale etmek istedi. 

Kısa sürede büyüyen alevler araca hasar verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu esnada yangının çıktığı deponun yanında bulunan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli askeri personele ait bir kişinin aracı da hasar aldı. 

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda bulunan birçok ürünün yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOVAYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Yangında aracı hasar alan Özgür Kaya, “Biz burada Öğretmen Evi’nde konaklıyoruz, misafirliğe gelmiştik. Oraya doğru giderken ateş olduğunu gördük, kasalar yanıyordu. Aracımızla durduk ve içerisinde ne kadar su varsa alevlere doğru döktük. Su yetmedi, Öğretmen Evi’ne kovayla su getirmeye gittim. Geri geldiğimde alevler büyümüştü. Ve alevler bizim aracımıza da hasar verdi. Su getirmeye gidip geldiğim sürede aracımızda hasar aldı” dedi.

"KOMUTANIN ARACI DA HASAR GÖRDÜ"

Özkan Kaya ise, “Biz buradan geçerken yangını gördük ve söndürmeye çalıştık. O esnada bir anda yangın büyüdü. Komutanımızın aracı ve kendi aracımız yangında hasar aldı. Yangına müdahale ettik ama söndüremedik, itfaiyeye bilgi verdik. Allah’a şükür can kaybı yok” diye konuştu.

 

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