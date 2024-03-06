Yangında can pazarı. Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: İHA
Yangında can pazarı. Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2083 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bina içerisini kaplayan yoğun dumanlar nedeniyle binada bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

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Yoğun dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 7 kişiye ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. İtfaiyenin yaptığı çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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