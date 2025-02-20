Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Bursa’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kişi can pazarı yaşadı. Pencereden yardım çığlıklarına çevredekilerin uzattığı merdiven yetersiz kalınca, mahsur kalan kişinin imdadına vinç yetişti.

Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde 4 katlı tekstil baskı atölyesinin en üst katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Binada mahsur kalan kişi pencereye çıkıp, yardım istedi. Çevredekilerin uzattığı merdivenin uzunluğu yetersiz kaldı.

Bu kişi gelen vinç ile kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen kişi, pencereden sarkıp vincin üstüne çıktı.

İhbarla adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

Yangında can pazarı! Merdivenin uzunluğu yetmedi: Bakın nasıl kurtuldu

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