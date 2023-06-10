Yangında düşerek yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Yangın sırasında çatıdan düşen ve ağır şekilde yaralanan Özcan Gök, meslektaşlarının yardımıyla ambulansa bindirilmişti. Hastanede tedavi altına alınan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ümraniye itfaiye gurubumuzda görevli personelimiz Özcan GÖK yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.