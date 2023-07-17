Yangından etkilenen üç çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde yangından etkilenen üç çocuk hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Yangından etkilenen üç çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangından etkilenen üç çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eşrefzade Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşular durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, anne ve babası işte olan Yağmur (4), Şirin (5) ve Yusuf Berat Tüktaş'ı (8) evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şirin Tüktaş, Bursa Şehir Hastanesine, Yağmur Tüktaş ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yusuf Berat Tüktaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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