Yangından kaçan 25 bin kişiye 17 bin liralık bedava tatil kuponu

Yunanistan, 9 ay önce yaşanan yangınlarda Rodos Adası’ndaki tatilleri yarıda kesilen 25 bin turiste bir haftalık ücretsiz tatil hediye etti. 500 Euro’luk(17 bin lira) kupon dağıtmaya başlandı. Kuponlar 31 Mayıs’a kadar ve 1 Ekim-15 Kasım arasında kullanılacak.