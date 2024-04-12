Yangından kaçan 25 bin kişiye 17 bin liralık bedava tatil kuponu

Kaynak: Haber Merkezi
Yangından kaçan 25 bin kişiye 17 bin liralık bedava tatil kuponu
Yunanistan, 9 ay önce yaşanan yangınlarda Rodos Adası’ndaki tatilleri yarıda kesilen 25 bin turiste bir haftalık ücretsiz tatil hediye etti. 500 Euro’luk(17 bin lira) kupon dağıtmaya başlandı. Kuponlar 31 Mayıs’a kadar ve 1 Ekim-15 Kasım arasında kullanılacak.

Yunanistan, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınları sebebiyle tatillerini yarım bırakıp ayrılmak zorunda kalan turistlere, Rodos adasında bir haftalık ücretsiz tatil fırsatı sunuyor.

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Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan bu özel program, yangından etkilenen yaklaşık 25 bin turiste bu imkânı sağlıyor.

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Yangınlar nedeniyle tahliye edilen otellerde kalan turistler, 500 Euro değerindeki kuponlarla bir haftalık konaklama masraflarını karşılayabilecekler.

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Bu kuponlar, 11 Nisan-31 Mayıs ve 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.

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Programa şimdiden 5 binden fazla kişi kayıt yaptırarak bu fırsattan yararlanma şansını elde etmiş durumda.

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