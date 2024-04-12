Yangından kaçan 25 bin kişiye 17 bin liralık bedava tatil kuponu

Yunanistan, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınları sebebiyle tatillerini yarım bırakıp ayrılmak zorunda kalan turistlere, Rodos adasında bir haftalık ücretsiz tatil fırsatı sunuyor.
Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan bu özel program, yangından etkilenen yaklaşık 25 bin turiste bu imkânı sağlıyor.
Yangınlar nedeniyle tahliye edilen otellerde kalan turistler, 500 Euro değerindeki kuponlarla bir haftalık konaklama masraflarını karşılayabilecekler.
Bu kuponlar, 11 Nisan-31 Mayıs ve 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.
Programa şimdiden 5 binden fazla kişi kayıt yaptırarak bu fırsattan yararlanma şansını elde etmiş durumda.
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