Yangından yaralı kurtarılan yavru sincap tedavi altında

Çanakkale'de çıkan orman yangınında Kemal köyünde alevlerden etkilen yavru sincap, ekiplerin çabası sonucu kurtarıldı. 3'ünce derece yanıkları olan 1 aylık sincap, özel bir klinikte tedaviye alındı. Yavru sincap, Çanakkale Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre gözetim ve kontrol altında tutulacak. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak. Sincabın görüntüleri Çanakkale DKMP'nin Twitter'daki hesabından, "Bu gece buradayız, gözlem altında olacaksın, kaçmak yok" notu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada da "Yangın bölgesi Kemal köyünden kurtarılan bir can. Ekiplerimize ulaşan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürler. Sincabımız bir süre gözetim ve kontrol altında tutulup, ait olduğu doğasına kavuşacak. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım" denildi.