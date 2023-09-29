Yangını film izler gibi izlediler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Meraklı vatandaşlar, itfaiyenin çalışmasını film izler gibi izledi.

KAYNAK: İHA
Yangını film izler gibi izlediler

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan Demokrasi Mahallesi 2225. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

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Yangın sırada evde bulunan D.C.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıktığı ikamette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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