Yangının ortasında can pazarı! Zamanla yarıştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Yangının ortasında can pazarı! Zamanla yarıştılar

Sakarya ile Bilecik arasındaki orman yangına müdahaleye giden belediye ekipleri bir aileyi tahliye ederken alevlerin ortasında kaldı. Tehlikeye rağmen güvenli bölgeye ulaştırdılar, o anlar kameraya yansıdı.

Sakarya ile Bilecik arasındaki orman yangınlarına destek için bölgeye giden Pamukova Belediyesi ekipleri, Osmaneli'nin Selçuk köyünden bir aileyi tahliye sırasında alevlerin ortasında kaldı. 4 belediye personeli, artan alevlere rağmen aileyi güvenli bölgeye ulaştırdı ancak ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

'NASIL DAYANACAĞIZ'

Bir vidanjörün de kullanıldığı anlarda ekibin, iki yönden ilerleyen alevlerin arasında kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, personelin birbirine, "Of Allah'ım çok sıcak, nasıl dayanacağız? Yürü, geliyor. Bırak, yürü" diye bağırdığı duyuldu. Alevlerin arasından kaçan kadının "Baba, baba" diye seslendiği görüntüler, yangının şiddetini de gözler önüne serdi.

Pamukova Belediyesi ekipleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ve gönüllü ekipler, zorlu arazi ve rüzgara rağmen gece boyu yangını kontrol altına almak için çalıştı. Dumandan etkilenen bazı belediye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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