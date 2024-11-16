Yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde komandolarla denetim başladı

Kaynak: İHA
Yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde komandolarla denetim başladı

Son aylarda kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü'nde güvenlik önlemlerin artıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölde havadan dron ile karada ise komandolar ile denetim yapıyor.

Son aylarda kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü'nde güvenlik önlemlerin artıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölde havadan dron ile karada ise komandolar ile denetim yapmaya başladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, gölde yapılan denetimleri sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı. Albay Yağan, paylaşımında "Can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonu korumak ve biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız

kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, paylaşılan videoda göle ve çevresinde devriye gezen komandolar ise dikkatlerden kaçmadı.

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