Yanıklara sakın bunları yapmayın. Uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Kaynak: İHA
Yanıklara sakın bunları yapmayın. Uzmanından hayat kurtaran uyarılar
Uzmanı “Yanıklara diş macunu ve yumurta akıyla müdahale risk teşkil ediyor” diyerek uyarılarını açıkladı.

İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Sedat Özbay, yanık tedavisinde doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Kaynar su gibi ev kazalarında oluşan yanıklarda, cildin yüzeysel katmanlarını etkileyen durumlarda, kremlerle tedavi edilebileceğini ancak daha derin yanıklarda hastaneye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Yanık yaralarına yumurta akı, diş macunu veya domates gibi maddeler sürmenin enfeksiyon riskini yükselteceğini belirten Özbay, bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Soba veya alev kaynaklı yanıklarda da aynı şekilde soğuk suyla yıkama ve krem sürme yönteminin uygulanabileceğini ancak el, kasık ve göğüs gibi hassas bölgelerdeki yanıklarda acil olarak sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Özbay, “Diş macunu, yumurta akı veya domates gibi maddeler yanık yarasını kirletebilir ve iyileşmesini zorlaştırabilir. Yanık yarasını suyla temizledikten sonra krem kullanabilirsiniz. Avuç içi veya ayak tabanındaki su toplamalarını patlatmamalısınız” dedi.

“BU MADDELER YANIK ENFEKSİYONUNU ÇOK ARTIRABİLİR”

Dr. Sedat Özbay, yanık yaralarına yumurta akı veya diş macunu sürmenin zararına dikkat çekti.

Özbay, “Evlerde kaynar suyla oluşan yanıklarda ilk yapılması gereken şey soğuk suyla yıkamaktır. Yanık yarası üzerinde elbise varsa çıkarılmalı ve suyun sıcaklığı sıfır derece olmamalıdır. Yaklaşık 15 dakika boyunca suyla yıkayarak rahatlatabilirsiniz. Cildin sadece yüzeyini ilgilendiren yanıklarda krem kullanarak tedavi edebilirsiniz. Daha derin yanıklarda ise hastaneye gitmeniz gerekir. Hastaneye gelmeden önce yanık yaralarına diş macunu, yumurta akı veya domates gibi bilinmeyen maddeler sürmeyin. Bu maddeler yanık enfeksiyonunu çok artırabilir. Yanık yarasını temizlemek için bu maddeleri kullanmayın. Yanık yarasını suyla yıkayıp krem sürün. Soba veya alev yanıklarında da aynı tedavi yöntemi geçerlidir. El, kasık ve göğüs gibi bölgelerdeki yanıklarda ise hemen sağlık kuruluşuna gidin. Diğer yanıklarda ise anlattığım yöntemi uygulayabilirsiniz. Avuç içi veya ayak tabanındaki su toplamalarını kesinlikle patlatmayın” diye konuştu.

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