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Ünlü sunucu canlı yayında nöbet geçirerek bayıldı. Yanındaki konuşmaya devam etti

ABD'de NBA sunucusu Bob Rathbun, karşılaşma öncesi yorum yaparken canlı yayında nöbet geçirerek bayıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:45
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Yanındaki konuşmaya devam etti: Ünlü sunucu canlı yayında nöbet geçirerek bayıldı

Ünlü sunucu canlı yayında nöbet geçirerek bayıldı. Yanındaki konuşmaya devam etti
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ABD’de NBA yayıncısı Bob Rathbun, Atlanta Hawks-Oklahoma City mücadelesi öncesinde canlı yayında maçla ilgili yorumlarda bulunurken fenalaştı.

Yanındaki yorumcu Dominique Wilkins ile yaptığı bir konuşma sırasında fenalaşan Rathbun, sandalyesinde titremeye başladı ve kısa süre sonra bayıldı.

O sırada yanındaki spiker arkadaşı durumu fark etmedi ve konuşmaya devam etti.

Nöbet geçiren Rathbun’un fenalaşması kameralara yansıyınca görüntü aniden değiştirildi.

Bununla birlikte hastaneye kaldırılan Rathbun’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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