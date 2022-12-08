Ünlü sunucu canlı yayında nöbet geçirerek bayıldı. Yanındaki konuşmaya devam etti

ABD’de NBA yayıncısı Bob Rathbun, Atlanta Hawks-Oklahoma City mücadelesi öncesinde canlı yayında maçla ilgili yorumlarda bulunurken fenalaştı.
Yanındaki yorumcu Dominique Wilkins ile yaptığı bir konuşma sırasında fenalaşan Rathbun, sandalyesinde titremeye başladı ve kısa süre sonra bayıldı.
O sırada yanındaki spiker arkadaşı durumu fark etmedi ve konuşmaya devam etti.
Nöbet geçiren Rathbun’un fenalaşması kameralara yansıyınca görüntü aniden değiştirildi.
Bununla birlikte hastaneye kaldırılan Rathbun’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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