Ünlü sunucu canlı yayında nöbet geçirerek bayıldı. Yanındaki konuşmaya devam etti

ABD’de NBA yayıncısı Bob Rathbun, Atlanta Hawks-Oklahoma City mücadelesi öncesinde canlı yayında maçla ilgili yorumlarda bulunurken fenalaştı.



Yanındaki yorumcu Dominique Wilkins ile yaptığı bir konuşma sırasında fenalaşan Rathbun, sandalyesinde titremeye başladı ve kısa süre sonra bayıldı.



O sırada yanındaki spiker arkadaşı durumu fark etmedi ve konuşmaya devam etti.



Nöbet geçiren Rathbun’un fenalaşması kameralara yansıyınca görüntü aniden değiştirildi.



Bununla birlikte hastaneye kaldırılan Rathbun’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.