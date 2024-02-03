Yanından geçen kıza iğrenç şekilde laf attı. Sakalından sarığından utan

Osmancan Erok
Yanından geçen kıza iğrenç şekilde laf attı. Sakalından sarığından utan
Yanından geçen gen kıza iğrenç laflar söyleyen sakallı ve sarıklı adam büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüye “Sakalından sarığından utan” yorumu yapıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Bir metro istasyonunda çekilen görüntüde videoyu çeken kişinin yanında sakallı ve sarıklı bir kişi bulunuyor.

İkili yürüyen merdivenlerden aşağı inerken bir genç kız sakallı ve sarıklı adamın kenara çekilmesini istiyor. Sakallı adam kenara çekildikten sonra genç kız aşağı iniyor. Adam bu arada yanındakinin kulağına eğilerek genç kız hakkında iğrenç sözler söylüyor. Sakallı adam yanından geçen kızla ilgili "Geçenlere sürtmek lazım. Geçene geçiririz mübarek" dedi.

Yanındaki adamın bu sözler karşısında tepki göstermek yerine kahkahalar ile gülmesi ise dikkat çekti.

Söz konusu görüntüler büyük tepki çekerken “Sakalından sarığından utan” yorumu yapıldı.

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