Yanlış kapıdan içeri girdi, çöken tavanda asılı kaldı

Medaş çalışanının aşağıya düştüğü an ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre adı öğrenilemeyen Medaş çalışanı elektrik sayaçlarında endeksi okumak için bir iş hanına girdi. İlk defa iş hanına giren çalışan burada elektrik sayaçlarının yerini aramaya koyuldu. Birinci kata çıkan çalışma yapılan alanın açık bırakılan depo kapısından içeri girdi.

Karanlıkta, yanlış yere basınca asma tavan birden çöktü. Medaş çalışanı bir anda kendisini alt katta bulunan telefoncu dükkanının tavanında asılı şekilde buldu.

Kendi dükkanında müşterisi ile ilgilenen iş yeri sahibi ve müşterisi, bir anda tavandan düşen adamı görünce neye uğradıklarına şaşırdı. Hemen sandalye çeken dükkan sahibi Medaş çalışanının tavandan inmesine yardım etti.