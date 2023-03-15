Yann Sommer de Light'e verdiği sözü tuttu

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelede Yann Sommer, yaptığı kritik hata sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'in kurtarışı nedeniyle, kendisine bir kamyon dolusu İsviçre çikolatası sözü vermişti.

700 KİLOGRAMLIK ÇİKOLATA GÖNDERDİ

Sommer, sözünü yerine getirdi ve de Light'e 700 kg'lık bir kamyon İsviçre çikolatası gönderdi. Sommer ve De Light çikolatayı Münih'te bulunan 'Münchner Tafel' hayır kurumuna bağışladı.

''NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''

Kurumun temsilcisi Steffen Horak, bu kadar büyük bir bağışın geldiğini görünce şok olduğunu ifade ederken, "Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk sadece Bayern'den geldiğini biliyorduk. Çikolatayı bu hafta düzenli olarak dağıtacağız ve 28 dispanserimizin hepsinin çikolata almasını sağlayacağız" dedi.