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Yann Sommer de Light'e verdiği sözü tuttu

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynadığı maçta kaleci Sommer'in kritik hatasını Matthijs de Light, çizgiden çıkardığı topla telafi etmişti. Bu kurtarış sonrası kendisine 700 kg'lık bir kamyon çikolata sözü veren Sommer sözünü tuttu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:17
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Yann Sommer sözünü tuttu

Yann Sommer de Light'e verdiği sözü tuttu
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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelede Yann Sommer, yaptığı kritik hata sonrası takım arkadaşı Matthijs de Light'in kurtarışı nedeniyle, kendisine bir kamyon dolusu İsviçre çikolatası sözü vermişti.

700 KİLOGRAMLIK ÇİKOLATA GÖNDERDİ
Sommer, sözünü yerine getirdi ve de Light'e 700 kg'lık bir kamyon İsviçre çikolatası gönderdi. Sommer ve De Light çikolatayı Münih'te bulunan 'Münchner Tafel' hayır kurumuna bağışladı.

''NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''
Kurumun temsilcisi Steffen Horak, bu kadar büyük bir bağışın geldiğini görünce şok olduğunu ifade ederken, "Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk sadece Bayern'den geldiğini biliyorduk. Çikolatayı bu hafta düzenli olarak dağıtacağız ve 28 dispanserimizin hepsinin çikolata almasını sağlayacağız" dedi.

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