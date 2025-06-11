Yapay güneşten tarihi rekor! Uzmanlar değerlendirdi

Güney Kore, nükleer füzyon teknolojisinde dev bir adım daha attı. Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü’nde (KFE) geliştirilen “Yapay Güneş” olarak bilinen KSTAR (Kore Süperiletken Tokamak İleri Araştırması) reaktörü, 100 milyon santigrat derece sıcaklıkta 48 saniye boyunca stabil bir şekilde çalışarak dünya rekoru kırdı. Bu başarı, güneşin çekirdeğinden yedi kat daha yüksek bir sıcaklıkta plazmayı kontrol ederek, temiz ve sınırsız enerji üretimine yönelik umutları artırdı.

KSTAR, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasında gerçekleştirilen testlerde, 2021 yılında kırdığı 30 saniyelik rekoru geride bırakarak yeni bir çığır açtı. Bu deneyde, reaktörün içindeki plazma, güneşin merkezindeki 15 milyon santigrat dereceye kıyasla olağanüstü bir sıcaklıkta sabit tutuldu. KFE’deki bilim insanları, bu başarıyı, reaktörün iç duvarlarında karbon bileşenlerin yerine tungsten yönlendiricilerin kullanılmasının sağladığı stabiliteye bağladı.

Tungsten, yüksek sıcaklıklara dayanıklılığıyla bilinirken, bu yenilik reaktörün performansını önemli ölçüde artırdı.

KSTAR Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Si-Woo Yoon, “100 milyon santigrat derece gibi ekstrem sıcaklıkları bu kadar uzun süre sürdürmek, teknolojik bir zaferdir. Bu rekor, nükleer füzyon enerjisinin ticari bir gerçekliğe dönüşmesi yolunda kritik bir dönüm noktası” dedi. Yoon, 2026 yılına kadar bu süreyi 300 saniyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN GÖRÜŞLER

Bu tarihi başarı, uluslararası bilim camiasında da büyük yankı uyandırdı. ABD’deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı’ndan Dr. Steven Cowley, “KSTAR’ın bu rekoru, füzyon enerjisinin pratik uygulamalarına bir adım daha yaklaşmamızı sağladı. Güney Kore’nin bu alandaki liderliği, küresel enerji dönüşümünde önemli bir rol oynayabilir” yorumunda bulundu.

Avrupa’daki ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesinin baş araştırmacılarından Dr. Bernard Bigot ise, “KSTAR’ın verileri, ITER gibi büyük ölçekli projeler için paha biçilmez bir kaynak. Bu başarı, füzyon teknolojisinin geleceği için umut verici” dedi.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü’nden Dr. Song Yuntao, KSTAR’ın başarısını Çin’in EAST reaktörüyle kıyaslayarak, “Her iki reaktör de füzyon enerjisinin sınırlarını zorluyor. KSTAR’ın 48 saniyelik rekoru, bizim 1.066 saniyelik plazma döngüsü rekorumuzla birlikte, bu teknolojinin potansiyelini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

NÜKLEER FÜZYONUN ÖNEMİ

Nükleer füzyon, güneş ve yıldızlarda doğal olarak gerçekleşen bir süreç. Hidrojen izotoplarının birleşerek helyum oluşturması sırasında açığa çıkan muazzam enerji, karbon salımı olmadan sınırsız bir enerji kaynağı sunma potansiyeline sahip.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar ve sınırlı rezervleri düşünüldüğünde, füzyon enerjisi, iklim krizine karşı nihai çözüm olarak görüldü. Ancak bu teknolojinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi için plazmanın yüksek sıcaklıklarda uzun süre stabil tutulması gerekiyor—aşılması gereken en büyük zorluklardan biri.

KSTAR’ın rekoru, bu hedefe ulaşmada önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi. Güney Koreli araştırmacılar, bu verilerin, Fransa’da inşa edilen ve dünyanın en büyük füzyon projesi olan ITER’in geliştirilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

GELECEK HEDEFLER

KSTAR ekibi, önümüzdeki yıllarda reaktörün performansını daha da artırarak 100 milyon santigrat derecede 300 saniyelik bir plazma döngüsü hedefledi. Bu, füzyon enerjisinin ticari ölçekte kullanılabilir hale gelmesi için kritik bir eşik olarak görüldü.

Dr. Yoon, “Tungsten yönlendiricilerle elde ettiğimiz bu başarı, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. Füzyon enerjisi, insanlığın enerji geleceğini dönüştürebilir” dedi.

Güney Kore’nin yapay güneşi, sadece bilim dünyasında değil, küresel enerji politikalarında da yeni bir sayfa açabildi. Bu rekor, temiz enerji devriminin ayak sesleri olarak yankılandı.