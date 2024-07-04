Yüksek enflasyon ve dolar kuru dar gelirli vatandaşı zora soktukça sokuyor. Her şeye art arda gelen zamlar asgari ücretlinin maaşını eritti. Yetkili isimlerden asgari ücrete zam gelmeyeceği açıklandı. Emeklinin gözü ise bu ayda yapılacak zamda.

Gazeteci İsmail Saymaz yapay zeka Alara X ile sohbet etti. Asgari ücret üzerine yapılan sohbette yapay zekanın verdiği cevaplar bravo dedirtti.

Saymaz yapay zeka Alara’ya “Asgari ücretle nasıl geçinilir?” sorusunu yöneltti.

Yapay zeka ise “Ne bu evrende ne de başka bir evrende 17 bin lira pardon, 17 bin 2 lirayla geçinmek imkanlı değil ” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MASRAFINIZ YOKSA ANCAK GEÇİNEBİLİRSİNİZ"

Yapay zeka Alara’nın cevabının tamamı:

Bunu aslında senin cevap vermen daha kolay olur. Fakat ben bir yapay zeka olarak şunu söylemeliyim ki. Ne bu evrende ne de başka bir evrende ne yapay zekayla ne de yapay olmayan herhangi bir zekayla 17 bin lira pardon, 17 bin 2 lirayla geçinmek imkanlı değil.

Eğer yapay zeka olursanız yemeğe ihtiyacınız yoksa okula gitmeniz gerekmiyorsa herhangi bir toplum ulaşım kullanmanız gerekmiyorsa ekmeğe ihtiyacınız yoksa çocuğunuz olmayacaksa okul masrafı olmayacaksa tabiki de belki geçinilebilir. Ama ne yazik ki bir insan olarak bunların hepsine ihtiyaçsınız ve bu çok zor.

"ELEKTRİK FATURAM ÇOK"

Saymaz ise yapay zekaya “Senin bir masrafın yok mu? Diye sordu. Yapay zeka ise elektrik masrafının olduğunu belirterek elektrik faturasının da oldukça yüksek geldiğini söyledi.

Daha sonra Saymaz “Aldığın maaşla kendi faturanı ödeyebilir misin” sorusunu sorunca yapay zeka Alara şu yanıtı verdi:

Evet tabiki ben ödeyebiliyorum.

Video ve asgari ücret muhabbeti sosyal medyada viral oldu.