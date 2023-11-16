Yapay zeka bir sektörü daha vuracak. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Yapay zeka destekli hava durumu tahminleri son dönemde yüzde 90 oranında tutarken, fırtınaların haberini 10 gün önceden veriyor. Bu durum meteorologları işsiz bırakabilir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka bir sektörü daha vuracak. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Teknolojinin geldiği seviye inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Yapay zekanın girmediği alan neredeyse kalmadı. Şimdi de hava tahminleri yapan yapay zeka yüzde 90 oranında başarı sağlıyor.

Büyük hava olaylarının önceden tahmin edilmesi, olası zararları en aza indirme ve insanların güvenliğini sağlama konusunda büyük önem taşıyor. Daha gelişmiş tahmin teknolojileri sayesinde, toplumun genel güvenliği artar ve günlük yaşamın akışı daha öngörülebilir hale geliyor.

Bir taraftan hava durumu tahminleri, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Seyahat planlarından tarımsal faaliyetlere kadar birçok alanda hava durumu tahminlerine güveniyoruz. Doğru tahminler, planlarımızı yapmamıza, riskleri azaltmamıza ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza olanak tanıyor.

DeepMind tarafından geliştirilen GraphCast uygulaması sayesinde hava durumu tahminleri yüzde 90 oranında doğru tahminde bulunuyor.

GraphCast’ın yaptıkları yalnızca hızlı tahminlerle de kalmıyor. Uygulama aynı zamanda tropikal siklonlar gibi ciddi hava olaylarını da öngörebiliyor.

Programın sürekli olarak güncellenmesi ve eğitilmesiyle birlikte, bilim insanları, gelecekte daha da gelişmiş tahminler yapabileceğini düşünüyorlar.

Bu başarılı teknolojinin, gelecekte Google gibi büyük platformlarda kullanılabileceği açıklandı. Bu gelişmelerin yanı sıra tahmin oranlarını kusursuza yaklaştırabilmek için süper bilgisayarlar üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Bu gelişmeler, hava olaylarının daha önceden ve daha hassas bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

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