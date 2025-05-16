Yapay zeka çetesi çökertildi! 500 milyon dolarlık vurgun

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul merkezli 28 ilde, sahte yatırım dolandırıcılığıyla büyük bir vurgun gerçekleştiren suç şebekesi, düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolarlık yasa dışı kazanç elde ettiği belirlendi.

Yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke, İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan detaylı finansal analizler sonucunda, şebekenin 41 paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen geliri aklamak için bu parayı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

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