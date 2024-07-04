Yapay zeka erken doğumları tespit edecek

Buluş, fetal kesenin içindeki amniyon sıvısının yüzdesini hesaplıyor ve fetüste olası sorunları erken aşamada tespit ederek, zamanında tıbbi müdahalelere olanak sağlıyor. Dahası fetal akciğer gelişimi ile plasenta sağlığını destekleme yeteneğine de sahip.

Cidde Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Fakültesi'nden Dr. Qamar Nayteh ve Dr. Youssef Al-Sohafi tarafından geliştirilen cihaz, Romanya Uluslararası İcatlar, Yenilikler ve Teknoloji Sergisi'ne katılımı sırasında altın madalyanın yanı sıra özel bir uluslararası ödüle de layık görüldü.

Suudi teknoloji uzmanlı Ahmad Hassan El-Kuveyli "Bu, Suudi inovasyonlarının etkinliğini ve küresel düzeyde rekabet etme yeteneğini gösteriyor" diye konuştu.

Yeni cihaz sürekli sağlık takibi sağlayarak hastane ziyaretlerini azaltıyor ve ihtiyaç halinde anında tıbbi bakım sağlanmasını garanti ediyor. Ayrıca sağlık çalışanlarının hastanın durumunu mobil telefon uygulamaları üzerinden takip edebilmelerine de olanak sağlıyor, bu sayede hastaneye sık sık gitme ihtiyacı azalıyor.