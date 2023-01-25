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Girdiği sınavlarda başarılı olunca eğitimciler yapay zekaya savaş açtı

Yapay zeka sohbet robotunun tıp sınavlarında bile başarılı olduğu anlaşılınca eğitimciler "Durum giderek daha da zorlaşacak. Eğitim sistemini tepeden tırnağa yeniden düşünme zamanı" ifadelerini kullanarak yapay zekaya tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 13:37
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Yapay zeka girdiği sınavlarda başarılı oldu eğitimciler şikayet etti

Girdiği sınavlarda başarılı olunca eğitimciler yapay zekaya savaş açtı
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Çevirmenleri, yazarları ve tasarımcıları "işsiz bırakacağından" korkulan yapay zekanın hukuk, işletme ve hatta tıp sınavlarının birçok bölümünü geçmeyi başardığı ortaya çıktı.

Sohbet botunun dünyanın dört bir yanında kabul gören zorlu sınavlarda başarı göstermesi, bazı uzmanlara göre, eğitim sisteminin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı.

TÜM SINAVLARDAN BAŞARILI ÇIKTI

ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Wharton İşletme Okulu'ndan Prof. Dr. Christian Terwiesch, geçen hafta, ChatGPT'yle büyük yankı uyandıran bir deney yaptığını açıkladı. Wharton'ın bitirme sınavına sokulan sohbet botunun en önemli bölümleri başarıyla tamamladığı ifade edildi. Yapılan deneyin sonuçlarından yola çıkılarak "Chat GPT3 Wharton MBA Derecesi Alır mı?" başlıklı makalesi oluşturuldu.

Açılımı "Master of Business Administration" (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) olan MBA programları, iş insanlarına yönelik lisansüstü eğitim veren kurumları ifade ediyor. Wharton da 142 yıllık tarihi boyunca birçok ünlü ismi ve iş insanını mezun etti. Bu kişiler arasında Donald Trump, Elon Musk ve yatırımcı Warren Buffet da yer aldı.

Terwiesch'in yayımladığı makaleye göre, yapay zeka operasyon yönetimi dersinde birçok öğrenciden daha iyi performans gösterdi. Operasyon yönetiminin, MBA programlarının en temel ve gerekli derslerinden olduğu ifade edildi.

EĞİTİMCİLER YAPAY ZEKAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Terwiesch, "ChatGPT, testlerden B ve B- arasında notlar aldı. Bunun işletme eğitimi için önemli etkileri olacak" ifadelerini kullandı. Harf sisteminde en yüksek notun A olduğu düşünülürse sohbet botunun bu testlerde en yüksek ikinci notu aldığı ortaya çıktı.

Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu'ndan Prof. Dr. Jerry Davis, pazartesi günü meslektaşının bu deneyini tartışmak üzere fakültede bir toplantı düzenledi.

"Ben alarm zillerini çalanlardan biriyim" diyen Davis, Financial Times'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Durum giderek daha da zorlaşacak. Eğitim sistemini tepeden tırnağa yeniden düşünme zamanı.

MAKALELERİ ÖĞRENCİLER YAZMIŞ GİBİ YAZIYOR

2021'den beri yapay zeka ABD'deki kullanıcılara açıktı. Bu yüzden öğrencilerin ödevlerini ve sınavlarını yapay zeka sayesinde geçtiğine dair haberler ChatGPT'nin yayımlanmasından önce gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada kullanıcılara açılan yapay zeka, bu haberleri de çoğalttı ve hızlandırdı. Böylece akademi camiası, yapay zekaya yazdırılan makalelerin nasıl tespit edilebileceğini tartışmaya başladı. Uzmanlar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

Son haftalarda ChatGPT'de yazılan yazıları tespit etmek, hilelerin ve intihallerin önüne geçmek üzere yeni araçlar da geliştiriliyor.

Örneğin, Princeton Üniversitesi bilgisayar bilimleri öğrencisi Edward Tian, bu amaçla GPTZero adlı bir başka yapay zeka algoritması geliştirmişti. Ancak yapılan denemeler, bu aracın da yeterince güvenilir sonuç vermediğini ortaya çıkarmıştı.

Kuzey Michigan Üniversitesi'nden felsefe profesörü Antony Aumann, burka yasaklarıyla ilgili şüphe uyandıracak kadar tutarlı ve iyi yazılmış bir ödevin ChatGPT tarafından üretildiğini fark edebildi.

Aumann şüphelendiği makaleyi öğrenciye yeniden yazdırdı. Bunun ardından öğrenci, makaleyi yapay zekaya yazdırdığını itiraf etti. Bazı akademisyenlere göre, en azından şimdilik ChatGPT'yi tespit etmenin tek yolu, akademisyenlerin hisleri. Zira yapay zeka çıktısı "makaleler fazla iyi yazılabiliyor".

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Bilen Biri
25.01.2023 14:12
İnsanlar internette gereksiz işlerle uğraşıp hem fiziksel ve eğitim yönünden geride kalırken YZ durmadan gelişiyorTüm sitemlerini bilgasayar ve internete dayandıran insanlığı YZ'nin yönetmesi yakındır  
 
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