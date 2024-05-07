Yapay zeka ile diş muayenesi

Kaynak: İHA
Yapay zeka ile diş muayenesi
Yapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandı.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan "Yapay Zeka İle Radyolojik Görüntü Analizi Projesi" sayesinde hastaların diş problemleri saniyeler içinde tespit edilerek ilgili doktorun bilgisayarına aktarılıyor.

Bu yenilikçi proje, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde pilot olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında panoramik diş röntgeni çeken hastaların filmleri sisteme yükleniyor ve yapay zeka tarafından analiz ediliyor. Sonuçlar, doktorların tedavi planlarını yapmalarını kolaylaştırarak hastalara daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlıyor.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, projenin amacını hastaların tanı ve teşhis süreçlerini hızlandırmak ve tedavi planlamasını kolaylaştırmak olarak açıklıyor. Yaklaşık altı aylık bir çalışma sonucunda pilot olarak uygulanmaya başlanan proje, hastaların dijital analizle muayene süresini neredeyse sıfıra indirerek doktorların daha fazla hastaya hizmet vermesini sağlıyor.

Diş hekimi Dilem Ayanlar Sağlam, yeni sistemin muayene ve teşhis sürelerini gözle görülür şekilde kısalttığını belirtiyor. Sistemin, röntgen çekimi sonrasında hızla bir analiz raporu oluşturarak hastanın ağzındaki mevcut durumu doktorlara sunmasını sağladığını ifade ediyor. Bu sayede hasta muayenesi süresi önemli ölçüde azalarak doktorların daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

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