Yapay zeka ile F-16 pilotu arasında it dalaşı. Tüm dünya kimin kazandığını soruyor

Kaynak: Ekonomist
Yapay zeka ile F-16 pilotu arasında it dalaşı. Tüm dünya kimin kazandığını soruyor
ABD ordusu bir testte gerçek bir pilotun kullandığı F-16 İLE yapay zekanın kullandığı modifiye F-16 arasında havada it dalaşı gerçekleştirdi. Tüm dünya it dalaşını kimin kazandığına kilitlendi.

ABD ordusunun bu testi yapay zekanın makine öğreniminin savaş uçaklarının savaşa girme şeklini nasıl değiştirebileceğini görmek için düzenlediği belirtildi.

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı-DARPA'nın yayınlanan görüntülerde, iki jetin saatte 1.200 mil hızla birbirlerinin etrafında manevra yaparak it dalışı gerçekleştirdiği görüldü. Yapay zekanın kullandığı pilotsuz uçak, savunma ve saldırı manevraları yaparak pilotlu uçağa 2000 feet kadar yaklaştı. DARPA'nın resmi sitesinde paylaşılan görüntüler için "Yapay zeka ve insan pilotlu F-16'lar arasındaki hava muharebe testlerinin, insan-makine işbirliğinin gözler önüne serdiği belirtildi.

HERKES İT DALAŞINI KİMİN KAZANDIĞINI MERAK EDİYOR

DARPA'nın ACE program yöneticisi Yarbay Ryan Hefron yaptığı kısa açıklamada yapay zeka alanında işlerin umduklarından daha iye ve daha hızlı ilerlediğini ancak daha fazla ayrıntı veremeyeceklerini söyledi. DARPA it dalaşına hangi F-16'nın kazandığına dair bir açıklama yapmadı. ABD ordusunun, yapay zeka kontrollü bir F-16 ile pilotun kullandığı jet arasında it dalaşını kimin kazandığını, ulusal güvenlik kaygıları nedeni ile açıklamayacağı söylendi.

İNSAN PİLOT İÇİN DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR

ABD Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu Komutanı Albay James Valpiani ise yaptığı açıklamada uçaktaki yapay zeka ajanlarının görevlerini değiştirebildiğini ve yükseltebildiğini ve bunun da düşman için it dalaşını potansiyel olarak karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Valpiani yazılımda bir gecede değişiklik yapabildiklerini, uçağı beklerken ve kalkış sırasında ise yükleme yapabildiklerini söyledi.

2020'DEKİ SİMÜLASYONDA YAPAY ZEKA GALİP GELMİŞTİ

ABD basında yer alan haberlere göre 2020'de yapılan bir simülasyonda yapay zeka, bir insan operatöre karşı it dalaşına girmiş ve 5-0 kazanmıştı. Simülasyon sırasında yapay zeka karşısında hiç isabet kaydedememesi dikkat çekmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapay zekanın hızlı bir gelişim geçirdiğine işaret edildi.

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