Yapay zeka uygulamaları gelirlerini katlıyor

2024'ün üçüncü çeyreğinde gelir artışında büyük bir ivme yakalayan ChatGPT, yapay zeka uygulamaları denildiğinde akla gelen ilk isim. Ancak, bu büyüme yalnızca ChatGPT ile sınırlı değil. AppFigures’ın analizine göre, Claude, CoPilot ve Perplexity gibi diğer yapay zeka uygulamaları da büyük bir gelir artışı yaşıyor. Bu üç uygulama, 2024'ün Ocak ayından Eylül ayına kadar toplam 13,3 milyon dolar gelir elde etti.

CoPilot ve Claude'nin Yükselişi

CoPilot, Mayıs 2024'te kazanç elde etmeye başladı ve Claude da aynı tarihte piyasaya sürüldü. Eylül 2024'te tüketiciler bu üç uygulamaya toplamda 2,8 milyon dolar harcadı. CoPilot, gelirinde hızlı bir artış gösterirken, Perplexity ile arası da giderek kapanıyor. Üç yapay zeka modeli, bu yıl her ay çift haneli gelir elde etmeye başladı. AppFigures’a göre, Eylül 2024'te bu üç uygulamanın toplam geliri %11 oranında artış gösterdi.

Claude'nin Gelir Performansı

Gelir artışında lider konumda olan Claude, Eylül 2024’te bir önceki aya göre %22’lik bir büyüme kaydetti. Perplexity %10, CoPilot ise %1 oranında büyüdü. Toplam harcamalarda ise Claude 2,4 milyon dolarla en son sırada yer alıyor. Perplexity 3,7 milyon dolar, CoPilot ise 3,6 milyon dolar kazandı. Ancak ChatGPT’nin harcamaları bu üç uygulamanın toplamından 15 kat daha fazla. Aralarındaki rekabet kızışırken, hangi yapay zeka modelinin bu dönemin Google'ı olacağı merak ediliyor.