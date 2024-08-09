Yapay zekalı masa tenisi robotu viral oldu

Google, yapay zeka alanındaki ilerlemelerine bir yenisini ekleyerek masa tenisi sporunda amatör insan seviyesinde performansa ulaşan ilk robotu tanıttı. Yapay zeka algoritmaları ve robotik mühendisliğin birleşimiyle geliştirilen bu robot, masa tenisi oyuncuları için bir rakip olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Robotun, amatör seviyedeki insan oyuncularla karşılaştırıldığında benzer refleks ve stratejik hamleler yapabilmesi, teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.