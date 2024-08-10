Türkiye ile BM arasında Kalkınma Eşgüdüm Ofisi'nin Bölgesel Ofisi İstanbul'da kurulacak

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ile BM arasında Kalkınma Eşgüdüm Ofisi'nin Bölgesel Ofisi İstanbul'da kurulacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bölgesel merkezinin İstanbul'da açılmasına yönelik anlaşma, Resmi Gazete'de onaylandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasında, İstanbul'da bir Bölgesel Kalkınma Eşgüdüm Ofisi açılmasını öngören anlaşma, Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi. 9 Kasım 2022 tarihinde New York'ta imzalanan ve 7514 sayılı yasa ile onayı gerçekleştirilen bu anlaşma, Türkiye'nin uluslararası kalkınma çabalarına katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul, böylece Birleşmiş Milletler'in kalkınma alanındaki faaliyetlerine ev sahipliği yapacak stratejik bir merkez haline gelecek.

İlgili Haberler
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun
Konya'da anne ve kızına sokak ortasında silahlı saldırı
Konya'da anne ve kızına sokak ortasında silahlı saldırı
Araç tesciline ilişkin yeni kurallar getirildi
Araç tesciline ilişkin yeni kurallar getirildi
Azercosmos, Botsvana'da uydu hizmetleri başlatacak
Azercosmos, Botsvana'da uydu hizmetleri başlatacak
Mali, İsveç Büyükelçisine ülkeyi terk etmesini emretti
Mali, İsveç Büyükelçisine ülkeyi terk etmesini emretti
Alkolün bedeli ağır oldu: 20 metrelik kayalıktan düştü
Alkolün bedeli ağır oldu: 20 metrelik kayalıktan düştü
Bir garip dolandırıcı: Ürünü önceden almış gibi yapıp iade etti parasını aldı
Bir garip dolandırıcı: Ürünü önceden almış gibi yapıp iade etti parasını aldı
Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi
Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi
Ankara Polatlı'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu
Ankara Polatlı'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu
Yapay zekalı masa tenisi robotu viral oldu
Yapay zekalı masa tenisi robotu viral oldu
Son Haberler
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı Gündem
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de Gündem
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu Gündem
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın' Gündem
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın'
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu Dünya
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun Yerel Haberler
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun