Türkiye ile BM arasında Kalkınma Eşgüdüm Ofisi'nin Bölgesel Ofisi İstanbul'da kurulacak

Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasında, İstanbul'da bir Bölgesel Kalkınma Eşgüdüm Ofisi açılmasını öngören anlaşma, Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi. 9 Kasım 2022 tarihinde New York'ta imzalanan ve 7514 sayılı yasa ile onayı gerçekleştirilen bu anlaşma, Türkiye'nin uluslararası kalkınma çabalarına katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul, böylece Birleşmiş Milletler'in kalkınma alanındaki faaliyetlerine ev sahipliği yapacak stratejik bir merkez haline gelecek.