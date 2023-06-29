Yapay zekaya yanıtladı: Asya, İlyas'ı tercih etseydi ne olurdu?

Cengiz Aytmatov'un ünlü romanı Kırmızı Eşarp'tan uyarlanan, Atıf Yılmaz yönettiği 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alıyor. "Asya" rolündeki Türkan Şoray ve "İlyas" rolündeki Kadir İnanır'ın oyunculukları ile devleştiği film, Altın Portakal'da da pek çok ödülle taçlandırıldı.

Filmin başrol oyuncusu "Sultan" lakaplı Türkan Şoray, bugün 78 yaşına bastı. Türkan Şoray'ın doğum gününde yapay zekaya, "Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya, İlyas'ı tercih etmiş olsaydı ne olurdu?" diye soruldu. Filmin sonunda Asya, İlyas yerine Ahmet Mekin'in canlandırdığı Cemşit’i seçiyordu.

Murekkephaber.com'un haberine göre yapay zekanın verdiği yanıt şöyle:

"Bu, bir hayal gücü sorusu. Filmin sonunda Asya, İlyas'ı terk edip Cemşit ile evleniyor. Eğer Asya, İlyas'ı tercih etseydi, belki de mutlu olamayacaktı. Çünkü İlyas, Asya'ya karşı sadakatsiz ve şiddetli davranmıştı. Ayrıca İlyas, Asya'nın oğlu Samet'i de kabul etmemişti. Bu yüzden Asya, İlyas'ı tercih etse bile, onunla huzurlu bir hayat sürmesi zor görünüyor."

"Asya'nın kararı doğru muydu?" şeklinde sorulan bir diğer soruya ise yapay zeka şu yanıtı verdi:

"Bu, bir fikir sorusu. Asya'nın kararı, onun için doğru olabilir. Çünkü Asya, İlyas'ın kendisine zarar verdiğini ve değişmediğini görmüştü. Cemşit ise Asya'ya sevgi ve saygı göstermişti. Asya, Cemşit ile evlenerek hem kendisine hem de oğluna daha iyi bir gelecek sağlamış olabilir. Ancak bu kararın doğruluğu, izleyicinin bakış açısına da bağlıdır. Bazı izleyiciler, Asya'nın İlyas'a sadık kalmasını veya onu affetmesini isteyebilirler."