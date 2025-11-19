Süper Lig'de başta Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinin söylediği hakemler içindeki yapıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç, hakemlerin içinde ligi dizayn eden bir güç olduğunu söyledi. Erden Timur Galatasaray A.Ş.'nin başındayken "Hakemler içinde bir yapılanma var. Haksızlığa uğrayan diğer takımları bizimle birlikte adalet adına mücadele etme çağrısında bulunuyoruz" dedi. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil Süper Lig kulüpleri de birçok kez hakemler içindeki yapıda bahsettiler.

Sadece kulüpler değil Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi ve şu andaki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da hakemler konusunda büyük sıkıntı yaşadı. Başkanlar bir kaç kez kendilerinin sabote edildiğini iddia etti. Hatta İbrahim Hacıosmanoğlu, 1-1 berabere biten Trabzonspor - Gaziantep maçı hakemi Arda kardeşleri direkt olarak suçladı. TFF Başkanı, bir pozisyonu devam ettirip Trabzonspor tehlikeli bir atak geliştirince düdük çalarak oyunu durduran Arda Kardeşler için şu ifadeyi kullandı: "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir."

Şimdiye kadar hep soyut olarak kullanılan hakemler içindeki yapı hakkında ilk defa isim vererek somut bir iddia geldi. Nazım Türknas'ın 0 TV'deki yayınına katılan 2.Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Süper Lig'de bazı hakemlerin bilerek maçları kötü idare ettiğini söyledi. Bolut'ın açıklamaları şöyle: "Süper Lig'de bazı hakemler maçları bilerek kötü yönetti.Sırf federasyon yerinden gitsin diye. Bunu biliyoruz ama bunları anlatamayız çünkü kanıtlayamayız. Hatta çok önemli bir hakem ‘Biz İbrahim Hacıosmanoğlu’na biat ederiz ama yerine başkası gelecek; ben şu an biat edemem’ dedi. Ortaya söyledi. Benim kimseden gizlim saklım yok. Halil Umut Meler dedi bunları."

HALİL UMUT MELER ŞU AN HAKEMLİĞİN 1 NUMARASI

Halil Umut Meler şu an Türkiye'nin 1 numaralı hakemi olarak biliniyor. 39 yaşındaki Meler 2017'den beri FIFA kokartı takıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalan Meler, 2025 Konferans Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik yaptı. Böylelikle Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır'dan sonra bir UEFA ve FIFA turnuvalarının finalinde hakemlik yapan tarihteki 4. Türk hakem oldu. Meler, 11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği Ankaragücü-Rizespor maçının ardından başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nı saldırısına uğradı. 14 Ocak 2024 tarihinde oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçıyla beraber tekrar hakemliğe döndü. Meler, en son Hırvatistan'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Karadağ Dünya Kupası eleme maçını yönetmişti.