Yapı Kredi emekli maaşı promosyonunu çok yükseltti

Yapı Kredi, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya dahilinde, emeklilik maaşlarını Yapı Kredi üzerinden almayı taahhüt eden müşterilere özel avantajlar sağlanacak.

28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında taahhütte bulunan emekliler, belirli koşulları karşıladıklarında 15.000 Türk Lirası’na kadar nakit bonus ve ekstra ödüller kazanabilecekler.

Örnek olarak, iki adet fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.000 TL, ilk defa kredi kartı çıkartan ya da mevcut kartları ile 1.000 TL üzeri alışveriş yapanlara 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullananlara ise 1.000 TL ek bonus verilecektir. Bu kampanya ile toplamda 18.000 TL’ye kadar nakit bonus elde etme şansı sunulmaktadır.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bu kampanyanın, emeklilere sunulan desteklerin bir parçası olduğunu ve bankanın müşterilere yüksek kalitede hizmet sunma hedefini vurguladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin yaşamlarının her yönüyle desteklenmesi amacıyla benzer kampanyaların sürdürüleceği belirtildi.