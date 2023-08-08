Yapı Kredi promosyonda coştu

Yapı Kredi Bankası Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 15 bin TL'ye kadar promosyon verecek.

Yapı Kredi promosyonda coştu

Daha önce 3 defa ihaleyi iptal eden Kulu Milli Eğitim Müdürlüğü sonunda Yapı Kredi Bankası ile el sıkıştı. Yapı Kredi, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına özel olarak 15 bin TL'ye kadar promosyon sunma kararı aldı.

Öğretmenlerin de içinde bulunduğu Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Yapı Kredi'ye maaşlarını taşıyarak bu promosyon fırsatından yararlanabilecek. Anlaşmada yer alan şartları taşıyan personellerin ödemelerinin ağustos ayı içinde IBAN numarası üzerinden yatırılması bekleniyor.

3 YIL KALMA ŞARTIYLA 15 BİN TL

Promosyon kampanyasının ayrıntılarına göre, bu fırsattan yararlanmak isteyen öğretmenlerin, en az 3 yıl süreyle bankada hesap sahibi olmaları gerekecek. Kampanyanın ardından Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı personellerin hesaplarını Yapı Kredi'ye taşıdığı bildirildi.

İlgili Haberler
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Yüzde 25 zammın ardından bir darbe de bankalardan: O emeklilere promosyon yok
Promosyon ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre promosyon ne anlama geliyor?
Promosyon ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre promosyon ne anlama geliyor?
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gen tedavisinde son durum Sağlık
Gen tedavisinde son durum
Süper Lig'den düşen kulübün başkanı istifa etti Spor
Süper Lig'den düşen kulübün başkanı istifa etti
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı Spor
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız Güncel
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti Güncel
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı