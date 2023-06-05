Yapılacak yer kalmamış gibi hal projesini verimli araziye yapacaklar

Samsun’da ekili tarım arazileri üzerine yapılması planlanan hal projesiyle ilgili tarım arazilerine haciz işlemleri başlatıldı.

Yapılacak yer kalmamış gibi hal projesini verimli araziye yapacaklar

AKP iktidarı döneminde en çok eleştirilen konuların başında gelen tarım politikalarıyla ilgili skandal kararlar alınmaya devam ediyor. AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarım arazisinin üzerini betonlaştırarak orada tarım ürünü satmayı planlıyor.

HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI İDDİASI

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılması planlanan sebze ve meyve hali için karşı dava açan çiftçiler, 12 Haziran'da ihale yapılacağını ve arazilerinin haciz yoluyla ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürerek isyan etti.

Samsungazetesi’nin haberine göre, 12 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi'nin hal projesi için ihaleye çıkacağını öne süren Türbe Mahallesi sakinleri, her gün kapılarına gelen haciz işlemleri dolayısıyla zor günler geçiriyor.

ÇİFTÇİLER YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Ekili arazilerine haciz geldiğini, 2023 yılı üretim planlamalarını yaptıklarını, maliyetlere rağmen tarımdan vazgeçmediklerini dile getiren yöre halkı, yetkililere çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, ''Buraya hal yapılırsa bölgede tarım bitecek, hemen yanındaki merada da hayvancılık bitecek. Bu araziler sulama kanallarıyla çevrilmiş durumda. Bu arazinin altında bitip tükenmeyecek kadar su var. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar verimli ve sulak bir arazi yok. Türkiye'de tarım istatistiklerinde ilk sıradayız. Bafra Ovası yok mu olsun? Vicdanı olan bu toprağa kıymaz. Bir çiftçiyi tarlasından koparmak nedir? Yetkililer gelsin, neye imza attıklarını görsünler'' ifadelerini kullandılar.

Tarım Bakanlığı’na yeni getirilen İbrahim Yumaklı’ya da çağrıda bulunan köylüler, ''bu tarım arazisinin üzeri nasıl betonlaştırılır? Yeni Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı beyi buraya davet ediyoruz. Sayın bakanımızın nasıl verimli arazilerin betonlaştırılmaya çalışıldığını yerinde görmesini istiyoruz'' dediler.

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